В Тюмени среди бела дня от торгового центра похитили человека и потребовали за него 650 тысяч

В Тюмени троим парням, один из которых ранее дважды судим за кражи, вменяют похищение человека и требование у него "отступных", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

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1 апреля на парковке возле одного из торговых центров Тюмени преступники затолкали в машину 25-летнюю жертву и несколько часов возили её по городу, угрожая расправой и требуя 650 тыс. руб. "выкупа". Потерпевший согласился, и его сразу высадили в районе улицы Восстания.

В полицию он обратился только через неделю после "похищения", к этому времени "похитителей" и след простыл – они покинули регион. Захватчиками оказались трое парней 21-24 лет, один из которых ранее дважды судим за кражи. Они попали под "уголовку", вскоре после этого их арестовали.