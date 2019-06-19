16 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер указал главам на недостатки в организации работы по борьбе с лесными пожарами

Главам муниципалитетов Челябинской области поручили до 1 июля завершить очистку территорий от сухой травы. Такое поручение прозвучало на совещании руководителя региона Алексея Текслера с главами городов и районов, передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. вице-губернатора Олег Климов доложил Алексею Текслеру о пожарной обстановке в Челябинской области. Он отметил, что по состоянию на 14 июня в регионе с начала пожароопасного произошло 417 лесных пожаров на площади 12 тыс. 200 га.

"Показатели меньше прошлогодних, однако это благополучие обманчивое. В конце апреля – начале мая складывалась очень сложная и напряженная обстановка, характеризовавшаяся сухой и жаркой погодой с сильными ветрами. Ситуация усугублялась сжиганием сухой травы на полях, открытием весенней охоты на водоплавающую дичь", - рассказал замгубернатора.

С 1 мая в области был введен особый противопожарный режим. Однако в регионе практически ежедневно возникали крупные пожары, в том числе с угрозой для населенных пунктов и социальных объектов. Так, 7 мая произошел пожар в Брединском районе. Из-за сильного ветра он получил быстрое распространение, в результате возникла угроза перехода огня на деревню Морозовка и детский лагерь "Спутник". На тушении пожара были задействованы 190 человек и 52 единицы техники. Пожар был локализован 9 мая.

В работе глав территорий и главного управления лесами региона были выявлены недостатки.

"Это формальное отношение на местах к наведению порядка на территориях населенных пунктов. Всем главам ставилась задача к 15 мая устранить все замечания Госпожнадзора. Большинство глав задачу выполнили. Однако повторные проверки показали, что в 185 населенных пунктах Троицком, Октябрьском, Чесменском, Верхнеуральском и Аргаяшском районах работа по очистке от сухой растительности до конца не завершены", - подчеркнул Олег Климов.

Алексей Текслер потребовал от главы Чесменского района Татьяна Жморщук объяснить, почему муниципалитет не устранил замечания.

"Там, где не убрана сухая трава, это маленькие населенные пункты. Заброшенных домов на территории, к сожалению, не мало. На данный период ситуация исправлена и сейчас мы уже боремся с зеленой травой, чтобы не было ее сухой к осени", - отчиталась она.

"Обратите внимание, из года в год ваш район в сводках в негативе по пожароопасному периоду в части организационных вопросов и подготовки. В следующем году, я надеюсь, такой ситуации не будет, но и этот год не закончился. Обратите внимание. Договорились?", - подчеркнул глава области.

Главам муниципалитетов поручили до 1 июля завершить очистку территорий от сухой травянистой растительности и устранить замечания Госпожнадзора.

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Текслер указал главам на недостатки в организации работы по борьбе с лесными пожарами

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Теги: Алексей Текслер, лесные пожары, олег Климов,



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