Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ

Абитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ. Слушания начнутся 18 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение дела отложено в связи с апелляцией компании "Трансойл" - она оспорила решение суда приняить к производству иск о самобанкротстве завода.

Как сообщало Накануне.RU, крупный иск к Антипинскому НПЗ подала компания TOTSA Total Oil Trading SA, дочерняя структура Total требует взыскать с завода 911 млн руб. В иске о самобанкростве АНПЗ оценил свой суммарный долг в 346 млрд руб.

Напомним, в июне завод сменил собственника: на 80% компания принадлежит "Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (60%) и Сбербанка (40%). Еще 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.