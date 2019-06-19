Следствие по расследованию катастрофы MH17 строит обвинения на записях анонимов из соцсетей

Представители Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малазийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком сегодня проводят очередную пресс-конференцию. В ходе презентации "новых деталей расследования" члены JIT в качестве доказательств причастности к трагедии российских военных приводят данные телефонных переговоров людей, идентифицировать личности и точное местонахождение невозможно, а также переписку неких также не идентифицированных пользователей в соцсетях. В частности, переписку некой девушки с неким военным (JIT подразумевает, что он из российской армии), в которой тот рассказывает о намерении ехать на территорию ДНР. Также приводятся телефонные переговоры Игоря Стрелкова (Гиркина), в которых он просит военную помощь России. Как это соотносится с подбитым "Боингом" – непонятно.

Ранее представитель JIT сообщил, что дело о крушении Boeing-777 будет передано в суд до конца года, сам суд начнется в марте 2020 года. При этом в ближайшее время будут разосланы ордера на арест Стрелкова и еще минимум трех человек, которых следственная группа подозревает в причастности к катастрофе.