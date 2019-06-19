Минобороны не планирует менять порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Минобороны России опровергли информацию о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания "старший лейтенант".

Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, не разрабатывалось и не планируется, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Ранее газета "Известия" написала, что, согласно нововведению, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

Якобы это устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов, которые сейчас получают звание "старшего лейтенанта" через три года, хотя выпускники военных училищ – через два.