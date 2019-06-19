16 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Святослав Вакарчук Океан Эльзы (2016) | Фото:youtube.com

Партия Вакарчука стремительно набирает рейтинг, Порошенко - теряет

Украинская партия "Голос" певца Святослава Вакарчука резко прибавила в рейтинге, обогнав даже "Батькивщину" Юлии Тимошенко. А вот "Европейская солидарность" Петра Порошенко, напротив, существенно потеряла и вполне может не попасть в новую Раду. Таковы данные опроса группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.
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Наиболее адекватными являются проценты от всех, кто собирается голосовать, ведь проценты будут считаться именно от числа голосовавших. Здесь по-прежнему вне конкуренции "Слуга народа" президента Владимира Зеленского - у нее 37%. Далее идут "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича – 9%. "Голос" поддерживают 6%, она занимает уже третье место, чуть опережая "Батькивщину". Порошенковская "Европейская солидарность" имеет только 4% и не проходит в Раду (проходной барьер 5%). Погрешность опроса составляет 2%.

Вызывает удивление динамика "Голоса". Партия была создана всего месяц назад, а уже занимает в рейтинге третью строку, незначительно отставая от второго места. Пока непонятно, является ли это тотальным разочарованием украинцев в старых политиках, что они готовы голосовать за кого угодно, только не за них, или политтехнологией.

Напомним, досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля.

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Партия Вакарчука стремительно набирает рейтинг, Порошенко - теряет

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Теги: Украина, выборы в Верховную раду, Святослав Вакарчук, Петр Порошенко



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