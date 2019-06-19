Нидерланды разошлют международные ордера на арест Стрелкова и еще трех человек по делу MH17

В Голландии началась пресс-конференция Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малазийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком. Представитель JIT заявил, что к катастрофе могут быть причастны четыре человека: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), на момент катастрофы глава ГРУ ДНР Сергей "Хмурый" Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), а также гражданин Украины Леонид Карченко (трое первых – граждане России). По мнению следственной группы, Гиркин, Дубинский и Пулатов находятся на территории России, Карченко – в ДНР. "Нами будут разосланы международные ордера на арест этих людей", - заявил представитель JIT. Группа намерена запросить в РФ информацию о местонахождении перечисленных людей. Экстрадицию при этом запрашивать не будут, поскольку законы России не позволяют выдавать ее граждан. Тем не менее, JIT собирается обратиться к РФ за разъяснениями, в частности, о местонахождении установки "Бук", из которой, якобы, был подбит Boeing-777.