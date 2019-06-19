Госдума в первом чтении одобрила продление "дачной амнистии" до 2022 года

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили продление "дачной амнистии" - упрощенного порядка оформления прав на жилые и дачные строения - до марта 2022 г.

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"Дачная амнистия" действует 13 лет, за это время зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн прав на объекты недвижимости. Закончиться "амнистия" должна в 2020 г.

Проектом предложено бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых началось до 4 августа 2018 г. В органы МСУ собственник должен будет подать уведомление только об окончании строительства.

также закон дает право собственнику самостоятельно направить документы в Росреестр. Сейчас это делают органы МСУ, из-за чего возникают проволочки.

Один из авторов проекта, депутат Павел Крашенинников отметил, что миллионы россиян еще не воспользовались "дачной амнистией", поэтому ее следует продлить: "Было бы правильно защитить их права не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в «амнистию» других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан".