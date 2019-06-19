"Многие думают, что я зверь какой-то": Никита Джигурда кардинально сменил имидж

58-летний Никита Джигурда шокировал своих поклонников. Он опубликовал в Instagram видео, в котором полностью сменил имидж и стал… нормальным. По торговому центру (рекламой которого, кстати, и является ролик) идет привлекательный мужчина в стильном пиджаке и штанах, с причесанными волосами и модными очками. Узнать в нем рок-звезду Джигурду совершенно невозможно. "Многие думают, что я зверь какой-то или псих ненормальный. А я человек простой и спокойный, интеллигентный, нормальный!" – говорит Джигурда.

В комментариях буря восторга: "Обалдеть, красота какая, Никита, оставайся, в таком раскошном образе, главное волосы в порядке", "Как английский лорд!", "Господи!!!думаю, кто этот красавец?!как же Вам идет этот стиль!!!!".

Никита Джигурда прославился после съемок в фильмах "Любить по-русски" в середине 90-х. Также он поет песни Высоцкого (обладает схожим тембром) и иногда участвует в трэш-скандалах, которые разбирает в "Прямом эфире" Андрей Малахов. Женат на олимпийской чемпионке Марине Анисиной.