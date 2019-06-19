Интеллигенция Севера – Путину: "Сейчас мы уже ничего не просим. Мы требуем!"

Около 40 писателей и журналистов из северных регионов страны, прежде всего Архангельской области и республики Коми, подготовили и передали обращение в Администрацию президента. Произошло это прямо перед прямой линией Владимира Путина, которая пройдет 20 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

"С августа 2018 года, жители Архангельской области просили, убеждали, советовали, искали пути решения проблемы, предлагали свои варианты сортировки и утилизации ТБО. И в ответ на все инициативы мы либо сталкивались с полным игнорированием наших письменных и устных обращений, либо получали невнятные бюрократические отписки, либо – в последнее время всё чаще – северян, протестующих против насилия над нашей землёй, арестовывают, привлекают к суду, штрафуют, применяют другие меры наказания", – сообщают в своем обращении северяне.

И указывают на то, что власть в лице региональных управленцев, прежде всего подписавших соглашение по строительству так называемого "ЭкоТехнопарка "Шиес", то есть губернаторов Андрея Воробьева, Сергея Собянина и Игоря Орлова (соответственно, руководители Московской области, мэрии Москвы и Архангельской области) провоцируют людей на дальнейшие протесты.

"Никогда в истории России не было у нас таких массовых протестов, как не было и столь угрожающей для природы, хозяйства, людей, для самой жизни Севера ситуации", – отмечают в своем обращении "подписанты".

"Цинично и грубо затронуто человеческое достоинство северян, корневая, не конвертируемая ни в какую валюту система души и духа. И потому сейчас мы уже ничего не просим. Ситуация на нашей северной родине и наше состояние таковы, что просить мы уже не считаем возможным. Мы требуем", - говорится в обращении по поводу планов строительства мусорного полигона на Шиесе в Архангельской области. Авторы обращения также считают необходимым со стороны всех ветвей власти принести извинения всем жителям Поморья и других северных территорий за, цитируем, "невероятное эмоциональное напряжение" последних месяцев.

Первыми поставили подписи под обращением к Путину Елена Антропова, Евгений Богучарский, Татьяна Букурова, Александр Быков, Ярослав Вареник, далее, повторимся, стоят подписи еще как минимум 40 их коллег и единомышленников.

Добавим, что в минувшие выходные в Северодвинске прошел очередной митинг протеста против строительства мусорного полигона в Шиесе, сами организаторы называют цифру до 5 тыс. участников.

18 июня вечером несколько десятков человек протестовали против планов строительства полигона в Санкт-Петербурге, по некоторым данным, подобная же акция планируется в Москве на 3 июля.