16 Октября 2020
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Наука и техника Дальневосточный ФО В России
Прямая линия, Сергей Собянин (2018) | Фото: Россия 24

"Спасаются левыми заработками". Эксперт об обращении российских востоковедов на "Прямую линию"

Академическое востоковедение в России действительно недофинансируют, уверен востоковед, политолог Саид Гафуров. При этом за аналитику по востоку сейчас готовы платить и государство и коммерческие структуры, а также иностранные компании, однако рядовые сотрудники при этом получают в разы меньше руководства.

Напомним, что сотрудники ИДВ РАН через официальный сайт своего института призвали коллег отправлять на телефоны горячей линии общения с президентом Владимиром Путиным вопросы о повышении средней зарплаты научных сотрудников на 200% от средней по региону. В обращении ученого совета ИВД РАН речь идет о выполнении так называемых "майских указов", которые президент Владимир Путин принял в 2012 году, сразу после победы на выборах и инаугурации.

"Люди спасаются левыми заработками. Да, ситуация напряженная. В Академии наук средняя заработная плата, может быть, и прилично выглядит, но она очень неравномерно распределяется. Система доплат такова, что руководители научных учреждений получают больше, а низшее звено в разы меньше. Люди получают меньше, чем школьные учителя. Получается очень занятная ситуация. Даже близко нет у академических востоковедов зарплат, равных зарплатам московских учителей. Поэтому приходится зарабатывать на стороне. А если ты еще и иностранцев консультируешь, то получаются приличные деньги", - говорит он.

По словам Саида Гафурова, спрос на аналитику по восточным странам сейчас действительно высокий, однако академические институты не всегда в состоянии понять, что от них хотят получить заказчики из госсектора или из бизнеса.

"Институты, к сожалению, не умеют зарабатывать деньги, получать грантовые деньги. Некоторые каналы они освоили, но реальные деньги из коммерческих структур они зарабатывать не умеют. Спрос на востоковедов сейчас большой. Вот сейчас, например, серьезное количество коммерческих структур хочет зайти в Иран, но им приходится обращаться к специалистам вроде меня. Доходило до того, что меня привлекали консалтинговые фирмы, чтобы объяснить сотрудникам академических институтов потребности государства и почему аналитика их никак им не отвечает", - продолжает Гафуров.

Таким образом, эксперт делает вывод, что академическому востоковедению действительно трудно сохраниться в рыночных условиях современной России.

"Да, это приводит к тому, что конкурентоспособные получают больше, чем неконкурентоспособные. Это даже было бы и хорошо. Но проблема в том, что не для научной среды этот подход, ведь конкурентоспособность тут достигается адаптивными качествами, когда пишут не как на самом деле, а то, что хотят услышать", - говорит эксперт.

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"Спасаются левыми заработками". Эксперт об обращении российских востоковедов на "Прямую линию"

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Теги: Гафуров, ИДВ РАН, востоковедение, Прямая линия



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