Медведев подписал постановление, направленное против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил сам глава правительства РФ.

Напомним, в январе 2019 года инфляция в России ускорилась до 5%. К традиционным причинам увеличения цен в начале года – повышению стоимости продуктов топлива – добавились последствия "мусорной реформы".

Появление новой графы в квитанциях за ЖКУ вкупе с индексацией тарифов из-за роста НДС привело к тому, что инфляция услуг внесла самый заметный вклад в общий рост цен. В ряде регионов ситуацию усугубили решения властей о росте взносов на капремонты.