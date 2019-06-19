16 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
пистолет, оружие (2018) | Фото: 66.мвд.рф

В Киеве случайно застрелился депутат Верховной рады

В Киеве случайно застрелил себя депутат Верховной рады от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Об этом в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.

Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя.

Через неделю ему исполнилось бы 47 лет. Он известен тем, что освещал военный конфликт в Донбассе, сообщая что у украинских войск потерь нет. За это получил прозвище "Потерь нет". В последние года его группа "Информационное сопротивление" часто сообщала о том, что Россия скоро "сдаст" Донбасс. В Донбассе над сообщениями Тымчука всегда посмеивались.

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В Киеве случайно застрелился депутат Верховной рады

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Теги: Украина, Дмитрий Тымчук



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2019 16:42 Мск Гибель депутат Рады Тымчука: в полиции заговорили об убийстве

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