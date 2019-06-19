Власти Асбеста пообещали переселить жителей аварийного дома, обратившихся к Путину, до декабря этого года

После обращения жителей домов 4 и 4А на улице 8 марта в Асбесте к президенту России Владимиру Путину и доследственной проверки СК власти города мигом нашли деньги на переселение жильцов из аварийного здания.

"По данным муниципальных властей, в городском бюджете в этом году на переселение жильцов было заложено более 11,8 млн руб. Муниципалитет планирует переселить людей в новый дом, сданный в апреле 2019 года на улице Лесная. С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее жители Асбеста попросили Путина переселить местных чиновников в свое аварийное жилье. Еще в 2010 году дома №4 и 4А на улице 8 Марта в Асбесте были признаны аварийными, однако вот уже 9 лет жильцов никто расселять не торопится.

Люди направили видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о ветхом состоянии строений. Люди просто боятся, что в один прекрасный момент их дома рухнут, похоронив под собой всех жильцов.

После видеообращения следственный комитет организовал проверку.