Власти Асбеста пообещали переселить жителей аварийного дома, обратившихся к Путину, до декабря этого года

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
8 марта, дом, аварийный (2019) | Фото:YouTube

Власти Асбеста пообещали переселить жителей аварийного дома, обратившихся к Путину, до декабря этого года

После обращения жителей домов 4 и 4А на улице 8 марта в Асбесте к президенту России Владимиру Путину и доследственной проверки СК власти города мигом нашли деньги на переселение жильцов из аварийного здания.

"По данным муниципальных властей, в городском бюджете в этом году на переселение жильцов было заложено более 11,8 млн руб. Муниципалитет планирует переселить людей в новый дом, сданный в апреле 2019 года на улице Лесная. С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее жители Асбеста попросили Путина переселить местных чиновников в свое аварийное жилье. Еще в 2010 году дома №4 и 4А на улице 8 Марта в Асбесте были признаны аварийными, однако вот уже 9 лет жильцов никто расселять не торопится.

Люди направили видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о ветхом состоянии строений. Люди просто боятся, что в один прекрасный момент их дома рухнут, похоронив под собой всех жильцов.

После видеообращения следственный комитет организовал проверку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Асбеста пообещали переселить жителей аварийного дома, обратившихся к Путину, до декабря этого года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Асбест, 8 марта, дома, аварийные, СК, Владимир Путин, обращение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 10:38 Мск Обращением жителей Асбеста к Путину по аварийному состоянию домов занялся СК

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети