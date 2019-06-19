16 Октября 2020
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посадка цветов в Дзержинском районе Нижнего Тагила (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод сделал Дзержинский район в Нижнем Тагиле цветущим

189 тыс. саженцев цветов высадили работники Уралвагонзавода на территории Дзержинского района в Нижнем Тагила.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе предприятия, на клумбах расцвели сальвии, шафраны, алиссумы, агератумы, бегонии и иные однолетние растения, адаптированные к непредсказуемой погоде на Урале.

посадка цветов в Дзержинском районе Нижнего Тагила(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Район украсили 87 тыс. цветов. Все они посажены на трех объектах, за каждым из которых закреплено определенное подразделение завода: площадь Танкостроителей, Ленинградский проспект, парк Дворца культуры им. Окунева.

посадка цветов в Дзержинском районе Нижнего Тагила(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Также более 101 тыс. декоративных растений расцвели на территории самого предприятия.

"На территории Уралвагонзавода растения дополняют его брутальный образ яркими красками и создают уютные зоны отдыха для заводчан", - пояснили в пресс-службе УВЗ.

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Уралвагонзавод сделал Дзержинский район в Нижнем Тагиле цветущим

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Теги: Уралвагонзавод, Дзержинский район, цветы, работники



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