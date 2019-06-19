В Тюмени медики написали заявление в полицию после того, как не могли вовремя попасть к несовершеннолетней пациентке

В Тюмени "скорая помощь" не могла добраться на вызов к подростку из-за запертых ворот на въезде в садовое общество "Лесная поляна". Медики обратились в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной "Станции скорой медицинской помощи".

Вызов медикам поступил в 4.01 18 июня. В "Лесной поляне" стало плохо подростку. Приехав на место, врачи поняли, что автоматические ворота закрыты, а охранник не реагировал на вызов по кнопке. Не помогла и камера видеонаблюдения. Ситуацию спас случай – кто-то из жителей "поляны", уезжая, пустил медиков.

Когда стало ясно, что пострадавшую надо везти в больницу, оказалось, что открыть ворота снова некому. Ситуация разрешилась так же, как и при въезде, только ждать пришлось вдвое дольше – 35 минут. По словам фельдшера, попытки разбудить местных жителей ни к чему не привели: не помогли даже мигалки.

"Автомобилист, который нас выпустил, сказал, что охранник должен смотреть по камерам и беспрепятственно пропускать "скорую помощь", - отметил сотрудник медицинской бригады.

Руководство "скорой помощи" написало письмо в управление МВД по Тюмени с просьбой разобраться в ситуации, которая привела к тому, что врачи прибыли к пациентке с опозданием.