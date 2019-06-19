В Тюмени медики написали заявление в полицию после того, как не могли вовремя попасть к несовершеннолетней пациентке

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: gorodkirov.ru

В Тюмени медики написали заявление в полицию после того, как не могли вовремя попасть к несовершеннолетней пациентке

В Тюмени "скорая помощь" не могла добраться на вызов к подростку из-за запертых ворот на въезде в садовое общество "Лесная поляна". Медики обратились в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной "Станции скорой медицинской помощи".
Читайте также:

Вызов медикам поступил в 4.01 18 июня. В "Лесной поляне" стало плохо подростку. Приехав на место, врачи поняли, что автоматические ворота закрыты, а охранник не реагировал на вызов по кнопке. Не помогла и камера видеонаблюдения. Ситуацию спас случай – кто-то из жителей "поляны", уезжая, пустил медиков.

Когда стало ясно, что пострадавшую надо везти в больницу, оказалось, что открыть ворота снова некому. Ситуация разрешилась так же, как и при въезде, только ждать пришлось вдвое дольше – 35 минут. По словам фельдшера, попытки разбудить местных жителей ни к чему не привели: не помогли даже мигалки.

"Автомобилист, который нас выпустил, сказал, что охранник должен смотреть по камерам и беспрепятственно пропускать "скорую помощь", - отметил сотрудник медицинской бригады.

Руководство "скорой помощи" написало письмо в управление МВД по Тюмени с просьбой разобраться в ситуации, которая привела к тому, что врачи прибыли к пациентке с опозданием.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени медики написали заявление в полицию после того, как не могли вовремя попасть к несовершеннолетней пациентке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая помощь, Десная поляна, дачи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети