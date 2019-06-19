16 Октября 2020
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Александр Высокинский в метро (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга поспорил с Минтрансом РФ насчет второй линии метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о намерении продолжать работы по проектированию второй линии метро. Ранее в Минтрансе РФ сочли, что федеральные средства на эти цели выделять не нужно, так как работы на местном и региональном уровне проведены недостаточные. Также там обратили внимание на якобы снижение пассажиропотока в метрополитене уральской столицы.

Однако, как заявил Высокинский, работы по проектированию метро не будут остановлены. "Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро - разработанная техническая документация", - отметил он. Слова градоначальника привели Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

После подготовки документации муниципалитет будет добиваться выделения федеральных средств на вторую ветку.

"Мы не наблюдаем снижение пассажиропотока. Конечно, он имеет сезонные колебания, но в целом стабилен", - добавил он.

Напомним, в бюджете Екатеринбурга на текущий год запланировано 115 млн руб. на проектирование второй линии метро, эту информацию 6 июня на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике озвучила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

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Глава Екатеринбурга поспорил с Минтрансом РФ насчет второй линии метро

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Теги: Александр Высокинский, метро



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