Сотрудники главного "свечного заводика" РПЦ обратились к патриарху из-за сокращения выплат

Упал спрос на иконы, церковную утварь, храмовою мебель, свечи, швейную продукцию, "Софрино" якобы продолжает терпеть убытки и после увольнения с завода харизматичного Евгения Пархаева, по крайней мере об этом сказано в письме на имя патриарха Кирилла, подписанном сотрудниками завода. Его опубликовал в своем ЖЖ диакон Андрей Кураев.

Предприятие "Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода, как сказано на сайте предприятия - это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.

Как следует из опубликованного Кураевым письма, технические работники, сотрудники аппарата управления, водители, менеджеры, бухгалтеры, и другие работники и служащие лишились премиальной части зарплаты, которая составляла 50% от и так не большой ежемесячной суммы, согласно изменениям в трудовом договоре работников, внесенным администрацией.

"14 июня 2019 года работники предприятия получили смс оповещения о зарплате. С работников удержали премию за май текущего года. Лишение премии должно было быть оформлено служебной запиской, или приказом генерального директора предприятия. Но этого не было сделано. Работник не предупреждён, не подготовлен. Самое главное, не знает, за что наказан. Работник не сможет оплатить коммунальные платежи, кредит, ипотеку и многое, на что планировал. У женщин истерика, у мужчин семиэтажный ответ. Недоумение и недовольство работники вынесли на бумагу. Написали письмо учредителю предприятия патриарху московскому и всея Руси Кириллу о своём горестном положении", – цитирует письмо в блоге Кураев.

Сотрудники Художественно-производственного предприятия РПЦ "Софрино" направили патриарху 10 листов подписей. "Это удар по новому менеджменту Финансово-хозяйственного управления РПЦ во главе с митрополитом Игнатием", - пишет телеграм-канал "Церквач".

Напомним, как писало ранее Накануне.RU, Пархаев вкупе с управлением "Софрино" занимался еще и гостиницей "Даниловская" Московской патриархии, а также курировал патриаршие резиденции в Чистом переулке, Переделкино и Свято-Даниловом монастыре, он все чаще упоминался в СМИ в связи со скандалами, потому некоторые эксперты склонны полагать, что такими действиями, как увольнение со всех постов руководителя, патриарх Кирилл решил "навести порядок" в казне.

Особо вопиющий случай, связанный с господином Пархаевым, чье богатство стало притчей во языцех – его день рождения в 2012 г., когда поздравлять именинника пришли одиозные олигархи, известные певцы и прочие гламурные персоны элиты шоу-бизнеса. Как комментировал тогда независимый аналитический проект о жизни Русской Православной Церкви и вокруг нее "Ахилла", свечной заводик Пархаева была главным монополистом в РПЦ:

"Все епархии и приходы многие годы были обязаны выкупать продукцию предприятия на определенные патриархией суммы..."

В своем обращении к патриарху про Пархаева сотрудники "Софрино" пишут, что якобы "он был последний, кто снял "сливки" с церковных пожертвований". За год "Софрино" сменил двух руководителей, сначала это был Григорий Антюфеев, сейчас это Николай Шутов, но выручка продолжает падать с 2015 года, с 2017 года предприятие работает "в минус", и смена руководства не спасает ситуацию.

Кураев же предполагает, что сотрудники завода могут устроить забастовку. Пока предприятие держится только за счет заказов от Министерства обороны, которое строит Главный храм Вооруженных Сил России в парке "Патриот".