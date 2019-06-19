Bellingcat назвала имена 12 возможных причастных к крушению "Боинга" над Донецком

Группа Bellingcat назвала имена 12 человек, которые, по мнению исследователей, могут быть причастны к крушению Boeing-777 надо Донецком в 2014 году. Доклад группа опубликовала перед пресс-конференцией Совместной следственной группы, которая также собирается огласить сегодня имена возможных причастных к трагедии с бортом "Малазийских авиалиний".

В Bellingcat уточнили, что к своим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами, передает "Интерфакс".

В частности, Bellingcat утверждает в докладе, что к гибели "Боинга" причастен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), поскольку большинство "сепаратистов", якобы связанных с гибелью рейса MH17, были его подчиненными, соответственно, "вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России".

В соответствии с данными Bellingcat, одного из фигурантов зовут Валерий Стельмах, - именно он перед пуском ракеты "Бук" дал сигнал о приближении самолета.

Также Bellingcat называют причастными к гибели авиалайнера возглавлявшего на тот момент времени ГРУ ДНР Сергея "Хмурого" Дубинского и его подчиненного Олега Пулатова (позывные "Гюрза" и "Халиф"): первый якобы запросил у России установку "Бук", а позднее был "также причастен к вывозе комплекса "Бук" назад в Россию после того, как был сбит MH17". Пулатов в свою очередь, по версии Bellingcat, вероятно, занимался охраной установки в момент запуска ракеты у Снежного.

Еще одним фигурантом инцидента назван некий Леонид Карченко, который также играл важную роль в транспортировке "Бука".