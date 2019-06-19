Bellingcat назвала имена 12 возможных причастных к крушению "Боинга" над Донецком

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом ДНР и ЛНР
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Bellingcat назвала имена 12 возможных причастных к крушению "Боинга" над Донецком

Группа Bellingcat назвала имена 12 человек, которые, по мнению исследователей, могут быть причастны к крушению Boeing-777 надо Донецком в 2014 году. Доклад группа опубликовала перед пресс-конференцией Совместной следственной группы, которая также собирается огласить сегодня имена возможных причастных к трагедии с бортом "Малазийских авиалиний".

В Bellingcat уточнили, что к своим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами, передает "Интерфакс".

В частности, Bellingcat утверждает в докладе, что к гибели "Боинга" причастен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), поскольку большинство "сепаратистов", якобы связанных с гибелью рейса MH17, были его подчиненными, соответственно, "вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России".

В соответствии с данными Bellingcat, одного из фигурантов зовут Валерий Стельмах, - именно он перед пуском ракеты "Бук" дал сигнал о приближении самолета.

Также Bellingcat называют причастными к гибели авиалайнера возглавлявшего на тот момент времени ГРУ ДНР Сергея "Хмурого" Дубинского и его подчиненного Олега Пулатова (позывные "Гюрза" и "Халиф"): первый якобы запросил у России установку "Бук", а позднее был "также причастен к вывозе комплекса "Бук" назад в Россию после того, как был сбит MH17". Пулатов в свою очередь, по версии Bellingcat, вероятно, занимался охраной установки в момент запуска ракеты у Снежного.

Еще одним фигурантом инцидента назван некий Леонид Карченко, который также играл важную роль в транспортировке "Бука".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Bellingcat назвала имена 12 возможных причастных к крушению "Боинга" над Донецком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: mh17, bellingcat, расследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 07:50 Мск В Нидерландах назвали имена военных, якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом
Ранее 18.06.2019 14:44 Мск Замминистра иностранных дел Украины анонсировала "предъявление подозрений" причастным к катастрофе MH17
Ранее 04.06.2019 07:44 Мск Помпео призвал Россию "отчитаться" за гибель рейса MH17
Ранее 31.05.2019 11:20 Мск Премьер Малайзии раскритиковал следствие по MH17 за попытку "обвинить русских"
Ранее 27.03.2019 13:04 Мск Переговоры России, Голландии и Австралии по MH17 будут конфиденциальными
Ранее 12.03.2019 08:56 Мск СМИ: в деле о гибели "Боинга" над Донбассом появился американский след
Ранее 23.01.2019 15:34 Мск Захарова: Нидерланды пытаются утаить данные по расследованию катастрофы MH17, которые не подтверждают их версию
Ранее 24.07.2018 10:38 Мск Голландские журналисты: Крупные обломки Boeing рейса MH17 до сих пор лежат на месте крушения
Ранее 21.07.2018 13:38 Мск Порошенко утвердил соглашение о суде над виновными в крушении малазийского "Боинга"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети