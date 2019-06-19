Суд по крушению Boeing над Донбассом запланирован на март

Суд по крушению рейса MH17 запланирован на март 2020 года. Об этом сообщил один из родственников жертвы авиакатастрофы, передает РИА Новости.

В голландском городе Ньювегейн сегодня состоится пресс-конференция Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), в нее входят представители Австралии, Малайзии, Нидерландов и Украины). Представители группы собираются озвучить новые детали расследования и даже назвать имена людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе.

Сообщалось, что перед началом публичного мероприятия JIT намерена встретиться с родственниками погибших.

Журналисты уже назвали людей, якобы имеющих отношение к крушению самолета Boeing-777 "Малазийских авиалиний" над Донецком в 2014 году.