Министр сельского хозяйства РФ едет в Курган решать проблемы КГСХА

21 июня в Курган с рабочим визитом приедет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Основным пунктом его визита станет посещение Курганской сельхозакадемии имени Мальцева, которая сейчас переживает не лучшие времена и где совсем недавно сменилось руководство.

Стоит отметить, что в мае этого года новым и.о. ректора КГСХА стал Роман Скиндерев. После своего назначения он заявил, что в Минсельхозе готовы помочь академии разобраться с долгами по стипендиям и коммунальным ресурсам. Скиндерев также добавил, что в течение 3 лет академия сможет выйти на бездифицитный бюджет.

В апреле этого года сообщалось, что студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос на тот момент до 8 млн руб. Вузов с аналогичными проблемами в России оказалось несколько. В связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, однако работники вуза зарплату получают исправно, чего не скажешь про студентов. Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.