ВСУ нанесли жестокий артиллерийский удар по Донецку

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Обстрел, Донбасс, разрушение, война (2015) | Фото: Накануне.RU

ВСУ нанесли жестокий артиллерийский удар по Донецку

Украинские войска нанесли мощный артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает о существенных разрушениях и повреждениях.
Читайте также:

Боевики применили артиллерийские орудия разрушительного калибра 122 мм, выпущено более ста снарядов. Еще выпущены 52 мины калибром 120 мм. Обстреляна шахта им. Челюскинцев, на которой остановился вентилятор главного проветривания скипового ствола, без чего опасно для жизни продолжать работу. Около 50 горняков благополучно были выведены на поверхность. Повреждены десять домов, три газопровода, ЛЭП.

Также обстреляны детская больница и плавательный бассейн. Пострадало медицинское оборудование стоимостью свыше миллиона рублей. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Такая агрессия украинских войск объясняется тем, что сегодня в Минске должна состояться очередная встреча контактной группы. Перед каждой такой встречей украинские вооруженные формирования более жестоко обстреливают ДНР и ЛНР, чтобы оправдать саботаж политической части Минских соглашений. В этих условиях заявления Киева о желании мира не имеют никакого значения.

Характерно, что обстрел велся из Марьинки, где украинские боевики улучшили свои позиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ВСУ нанесли жестокий артиллерийский удар по Донецку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ВСУ, Донбасс, Донецк, ДНР, обстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети