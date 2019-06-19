ВСУ нанесли жестокий артиллерийский удар по Донецку

Украинские войска нанесли мощный артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает о существенных разрушениях и повреждениях.

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Боевики применили артиллерийские орудия разрушительного калибра 122 мм, выпущено более ста снарядов. Еще выпущены 52 мины калибром 120 мм. Обстреляна шахта им. Челюскинцев, на которой остановился вентилятор главного проветривания скипового ствола, без чего опасно для жизни продолжать работу. Около 50 горняков благополучно были выведены на поверхность. Повреждены десять домов, три газопровода, ЛЭП.

Также обстреляны детская больница и плавательный бассейн. Пострадало медицинское оборудование стоимостью свыше миллиона рублей. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Такая агрессия украинских войск объясняется тем, что сегодня в Минске должна состояться очередная встреча контактной группы. Перед каждой такой встречей украинские вооруженные формирования более жестоко обстреливают ДНР и ЛНР, чтобы оправдать саботаж политической части Минских соглашений. В этих условиях заявления Киева о желании мира не имеют никакого значения.

Характерно, что обстрел велся из Марьинки, где украинские боевики улучшили свои позиции.