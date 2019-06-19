Власти Кургана отказали вдвое ветерана Великой Отечественной в законной квартире

Власти Кургана отказали вдвое ветерана Великой Отечественной войны в получении законного жилья.

Бабушка состояла на учете для получения жилья в администрации Кургана, но в связи с тем, что временно стала жить в квартире своих знакомых, муниципалитет снял ее с жилищного учета, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В администрации Кургана посчитали, что старушке есть где жить и квартира знакомых - идеальное место для вдовы ветерана войны.

Сейчас прокурор Кургана обратился с иском в суд в защиту ее жилищных прав с требованием поставить ее на учет для получения жилья.