В Екатеринбурге полицейский заступился за друга в драке с подростками и может сесть на пять лет

В Екатеринбурге начинается судебный процесс над 33-летним майором Егором Добровольским, который больше десяти лет посвятил борьбе с оргпреступностью.

Теперь уже бывший полицейский в январе 2017 года заступился за друга в драке с подростками.

В какой-то момент между подростком и другом Добровольского началась драка, они повалились на снег. Как пишет Вевед, при падении юноша, поскользнувшись на наледи и не удержавшись на ногах, ударился головой о бетонную плиту около подъезда, после чего, согласно материалам уголовного дела, мгновенно вскочил, и, не дожидаясь, пока противник встанет на ноги, начал наносить ему удары руками в область головы. После этого уже и развязалась драка с толпой подростков, которую пытался остановить Добровольский. Со спины ему нанесли 6-7 ударов в область затылка.

Интересно, что с заявлением в полицию обратилась мать парня, студента Института прокуратуры УрГЮУ.

Добровольский воспитывает двоих детей, сейчас его супруга находится на пятом месяце беременности.