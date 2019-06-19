На Ямале "Справедливая Россия" выдвинула кандидата на довыборы в заксобрание

Ямальское региональное отделение "Справедливой России" представило документы для заверения списка кандидатов, выдвинутых по Салехардскому одномандатному избирательному округу №1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной избирательной комиссии.

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Напомним, вакантным место депутата по Салехардскому одномандатному округу стало в сентябре прошлого года, когда вице-спикер Заксобрания Ямала Елена Зленко стала новым представителем региона в Совете Федерации.

В списке кандидатов от "эсеров" – Евгений Соколов. Решение о заверении списка будет принято в течение трёх дней. После выдвинутый кандидат должен будет до 18.00 6 июля представить соответствующие документы в Окружную избирательную комиссию.