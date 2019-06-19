Мусорная реформа: 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП "Теплоэнерго" подвело итоги работы в первом полугодии 2019 года. По результатам шести месяцев 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора. До 1 января 2019 года данная услуга оказывалась лишь 60% населения.

Теперь своевременно мусор вывозится в 1932 населённых пунктах региона (до 1 января 2019 года отходы вывозились только в 458 населённых пунктах). В Прикамье ведётся системная работа по установке новых точек сбора ТКО. С начала года оператор дополнительно установил более 17 тыс. точек сбора мусора, в том числе 11 тыс. контейнерных площадок. Таким образом, количество точек сбора ТКО с начала года увеличилось в три раза по сравнению с концом 2018 года, и их количество продолжает расти.

При этом особое внимание региональный оператор уделяет небольшим населённым пунктам, где ранее жители были вынуждены решать вопрос с вывозом отходов самостоятельно, в результате чего на территории образовывались стихийные свалки.

"Основной задачей начального периода реформы был максимальный охват территории Пермского края услугой по вывозу отходов. Эта задача выполнена. Следующая задача – обустройство контейнерных площадок и плотная работа с органами местного самоуправления и управляющими компаниями. Поскольку за ними остаётся ответственность по уборке и содержанию площадок. Совместно с министерством ЖКХ и благоустройства готовится проектная документация для утверждения регионального проекта “Комплексная система обращения с ТКО” в рамках национального проекта “Экология”", – пояснили в ПКГУП "Теплоэнерго".

Напомним, что с июня Пермский краевой многофункциональный центр (МФЦ) и "Теплоэнерго" запустили совместный сервис для приёма заявлений жителей. Чтобы подать документы об изменении параметров (площади) помещения, написать заявление о перечислении (возврате) ошибочно оплаченных денежных средств или, при необходимости, изменить данные о собственнике, жителям Пермского края не нужно ехать в офис регионального оператора. Достаточно обратиться в ближайший офис МФЦ, взяв с собой необходимые документы, и решить вопросы, связанные с услугой по вывозу ТКО. А вот по вопросам начислений и оплаты следует обращаться непосредственно к региональному оператору "Теплоэнерго" на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@te.permkrai.ru либо в офисы ОАО "КРЦ-Прикамье".