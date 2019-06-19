Уральский Роскомнадзор пообщался с редакторами СМИ. Рекомендации о цензурировании мата оказались самыми конкретными

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
росконмандзор, мат, цензура (2019) | Фото:Накануне.RU

Уральский Роскомнадзор пообщался с редакторами СМИ. Рекомендации о цензурировании мата оказались самыми конкретными

Редкое единодушие для уральских СМИ наблюдалось сегодня на специальном семинаре, который провело Управление Роскомнадзора по УрФО в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Семинар посвятили двум вопросам - права и обязанности журналистов, естественно, с точки зрения российского законодательства и так называемым злоупотреблениям свободой массовой информацией.

Формальную часть семинара, когда сотрудники уральского управления РКН в очередной раз поясняли редакторам - что и как закон позволяет, а что нет - журналисты прослушали без эмоций. Вещи давно известные. А вот формат: вопрос журналиста - ответ специалиста оказался супервостребованным.

Но, увы, мало информативным для уральских журналистов. Ответов на вопросы - как заставить чиновников отвечать в течение семи дней на запрос; каковы критерии, которыми РКН руководствуется, когда определяет - какая публикация может быть отнесена к экстремистской, как, "формирующая позитивное отношение к запрещенным организациям"; что делать, если удостоверение редакции на месте работы журналиста считают "ерундой" и "бумажкой" - ответов конкретных услышать не удалось.

Если суммировать, то основной посыл встречи сводится к двум позициям.

Роскомнадзор устами

начальника отдела контроля в сфере массовых коммуникаций управления Дмитрия Шершня посоветовал понять, что для контроля различных инстанций, мало обращающих внимание на запросы журналистов, есть - всеобъемлющее око прокуратуры, а для всего остального - суд.

А журналисты, кроме конкретных вопросов, фактически в унисон призывали Роскомнадзор перейти в работе со СМИ и редакциями уральских изданий от практики "выявил - наказал", к практике "выявил - предупредил - наказал, если не реагируют". Но это, скорей, так и осталось настоятельным пожеланием со стороны прессы. И не более того.

Пожалуй, самым конкретным итогом для журналистов стали рекомендации РКН, касающиеся цензурирования неотъемлемой составной части русского языка - а именно мата.

росконмандзор, мат, цензура(2019)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский Роскомнадзор пообщался с редакторами СМИ. Рекомендации о цензурировании мата оказались самыми конкретными

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: росокмнадзор, уральские сми, мат, цензура, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети