Уральский Роскомнадзор пообщался с редакторами СМИ. Рекомендации о цензурировании мата оказались самыми конкретными

Редкое единодушие для уральских СМИ наблюдалось сегодня на специальном семинаре, который провело Управление Роскомнадзора по УрФО в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Семинар посвятили двум вопросам - права и обязанности журналистов, естественно, с точки зрения российского законодательства и так называемым злоупотреблениям свободой массовой информацией.

Формальную часть семинара, когда сотрудники уральского управления РКН в очередной раз поясняли редакторам - что и как закон позволяет, а что нет - журналисты прослушали без эмоций. Вещи давно известные. А вот формат: вопрос журналиста - ответ специалиста оказался супервостребованным.

Но, увы, мало информативным для уральских журналистов. Ответов на вопросы - как заставить чиновников отвечать в течение семи дней на запрос; каковы критерии, которыми РКН руководствуется, когда определяет - какая публикация может быть отнесена к экстремистской, как, "формирующая позитивное отношение к запрещенным организациям"; что делать, если удостоверение редакции на месте работы журналиста считают "ерундой" и "бумажкой" - ответов конкретных услышать не удалось.

Если суммировать, то основной посыл встречи сводится к двум позициям.

Роскомнадзор устами начальника отдела контроля в сфере массовых коммуникаций управления Дмитрия Шершня посоветовал понять, что для контроля различных инстанций, мало обращающих внимание на запросы журналистов, есть - всеобъемлющее око прокуратуры, а для всего остального - суд. предупредил - наказал, если не реагируют". Но это, скорей, так и осталось настоятельным пожеланием со стороны прессы. И не более того.

Пожалуй, самым конкретным итогом для журналистов стали рекомендации РКН, касающиеся цензурирования неотъемлемой составной части русского языка - а именно мата.