Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Семья сможет получить 450 тыс. руб. на погашение займа, передает корреспондент Накануне.RU.

Поручение предоставить субсидии многодетным на погашение ипотечных займов дал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г., это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.

Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет.