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Экономика В России
(2003) | Фото: Накануне.ru

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Семья сможет получить 450 тыс. руб. на погашение займа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Поручение предоставить субсидии многодетным на погашение ипотечных займов дал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г., это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.

Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет.

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Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Теги: Госдума, компенсация, ипотека, кредиты



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