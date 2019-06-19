ОДКБ №1 об обращении сотрудников к президенту: Отдать квартиры бывшим медикам невозможно по закону

В свердловской Областной детской больнице №1 прокомментировали обращение медиков к президенту Владимиру Путину насчет приватизации квартир. Напомним, сотрудники ОДКБ №1 записали видеообращение для завтрашней "Прямой линии" о 55 квартирах специализированного жилого фонда, в которых работники давно проживают. Коллегам из муниципальных учреждений здравоохранения аналогичные квартиры город позволил приватизировать, но областной минздрав, как сказано в обращении, не торопится делать то же самое в отношении служебного жилья, находящегося в его ведении. Между тем, еще в 2004 году администрация ОДКБ №1 якобы обещала своим сотрудникам, для которых построила дом, приватизировать квартиры, сказано в обращении.

"Действующее законодательство не позволяет передать жилье в собственность бывшим сотрудникам больницы, с которыми в свое время были заключены договоры найма. Это, в частности, подтверждено различными судебными инстанциями, в том числе, Верховным судом РФ. При этом стоит отметить, что администрация ОДКБ №1 никому не препятствует в проживании в служебном общежитии", – прокомментировали ситуацию в ОДКБ №1.