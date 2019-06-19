Могерини утверждает, что экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Агропромышленный сектор Евросоюза оправился от введенных Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
При этом она не указала точных данных о потерях европейского производства от санкций и не оценила ущерба от российского эмбарго с 2014 года.
Согласно выводам Еврокомиссии, производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта: США, Японию и Норвегию, пишет РБК.
В 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады и других стран. Запрет продлевается каждый год.
В 2018 году сообщалось, что продление Россией эмбарго на продукты из Евросоюза оказалось очень выгодным для Турции.