Могерини утверждает, что экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Агропромышленный сектор Евросоюза оправился от введенных Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

При этом она не указала точных данных о потерях европейского производства от санкций и не оценила ущерба от российского эмбарго с 2014 года.

Согласно выводам Еврокомиссии, производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта: США, Японию и Норвегию, пишет РБК.

В 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады и других стран. Запрет продлевается каждый год.

В 2018 году сообщалось, что продление Россией эмбарго на продукты из Евросоюза оказалось очень выгодным для Турции.