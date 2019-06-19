16 Октября 2020
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Политика За рубежом
Федерика Могерини, еврокомиссар, дипломат (2014) | Фото: sharij.net

Могерини утверждает, что экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Агропромышленный сектор Евросоюза оправился от введенных Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

При этом она не указала точных данных о потерях европейского производства от санкций и не оценила ущерба от российского эмбарго с 2014 года.

Согласно выводам Еврокомиссии, производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта: США, Японию и Норвегию, пишет РБК.

В 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады и других стран. Запрет продлевается каждый год.

В 2018 году сообщалось, что продление Россией эмбарго на продукты из Евросоюза оказалось очень выгодным для Турции.

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Могерини утверждает, что экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

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Теги: евросоюз, контрсанкции, экономика



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