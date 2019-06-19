Си Цзиньпин рассказал о новой главе в отношениях Пекина и Пхеньяна

Председатель КНР Си Цзиньпин перед посещением КНДР опубликовал в местной прессе авторскую статью. Это обычная практика подготовки зарубежных визитов китайского лидера, но в данном случае бросается в глаза и особый характер отношений между двумя странами, и обусловленный этим ряд тезисов заметки.

В статье "Наследование дружбы китайско-корейской дружбы и написание главы нового времени" отмечается, что лидеры старшего поколения двух партий и двух стран вместе с общими идеалами и убеждениями и глубокой революционной дружбой создали традиционную дружбу между Китаем и КНДР. Впоследствии оба государства, отмечает председатель КНР, поддерживали друг друга что в борьбе с иностранной агрессией, что в деле социалистического строительства.

Пекин будет поддерживать Ким Чен Ына в его стремлении в развитии экономики, повышении уровня жизни людей и продвижении новых достижений в социалистическом строительстве Северной Кореи.

Однако нелишне вспомнить, что предыдущая глава взаимоотношений двух социалистических стран и их правящих партий была не столь оптимистична. Пекин с явным недовольством отреагировал на северокорейские ракетно-ядерные испытания. После этого Китай вместе с США и Россией поддержал жёсткие санкции в Совбезе ООН. В Пхеньяне в ответ критиковали соседа, а дипломат Сун Тао, приехавший к товарищам с традиционным докладом об итогах съезда КПК, получил очень холодный приём. Ситуация начала меняться лишь в прошлом году, на фоне начинающегося разлада между Пекином и Вашингтоном.

Главный вопрос, которым в связи с визитом Си Цзиньпина в КНДР задаются на юге полуострова – возникнет ли новый импульс для продолжения переговоров по денкулеаризации. Эксперты издания The Korea Herald считают, что китайский лидер постарается надавить на Пхеньян в вопросе ядерного разоружения и, вместе с тем использует свой визит в КНДР как средство давления на предстоящих переговорах с американским президентом. Скептики полагают будто предстоящая встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в Пхеньяне – скорее плохой знак, так как ранее Си мог не совершать этого шага, чтобы не раздражать США, но теперь решился, поскольку китайско-американские отношения и так испорчены торговой войной.

Научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов считает, что Китаю уже удалось выполнить программу минимум в отношении денукларизации Корейского полуострова. Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:

"Первый за 14 лет официальный визит китайского лидера пройдет в очень любопытных внешнеполитических условиях. С одной стороны, переговорный процесс на Корейском полуострове, в особенности на межкорейском и американо-северокорейском треках, оказался в тупике.

С другой, Москва и Пекин уже предприняли некоторые меры, направленные на то, чтобы сдвинуть диалог с мертвой точки. Так, уже объявлено о новой версии российско-китайской “дорожной карты" урегулирования ситуации на полуострове. Китай и КНДР в марте 2018 г. вернулись к дружественной риторике. С тех пор Ким Чен Ын посетил Китай четыре раза и теперь настала очередь ответного жеста со стороны Пекина.

Формально визит приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В официальных релизах китайской стороны, выпущенных к встрече на высшем уровне, подчеркивается тесный уровень сотрудничества как на государственном, так на партийном уровнях. Соответственно, повестка дня визита будет содержать самый широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия.

Не стоит забывать, что Китай сегодня доминирует во внешней торговле КНДР. Китай с отрывом занимает ведущие места и по присутствию в иных сферах. Большая часть иностранных туристов – из Китая, что бросается в глаза, и косвенно подтверждается даже тем, что в ряде туристических мест цены уже открыто могут быть указаны в юанях. При этом, китайцы пристально следят за ситуацией на местах. Самый большой корпункт СМИ в Пхеньяне у "Синьхуа" (четыре человека), в то время как Россия представлена только одним корреспондентом ТАСС. Главным вопросом политической повестки, естественно, станет ситуация в корейском урегулировании. Здесь Пекин самым активным образом выступает за возобновление шестисторонних переговоров и поэтапный подход в решении вопроса о денуклеаризации полуострова. При этом, программа минимум для Китая уже выполнена.

В КНР удовлетворены тем, что Пхеньян прекратил ядерные испытания и запуски ракет высокой дальности и, фактически, этот мораторий поспособствовал в немалой степени восстановлению китайско-северокорейских отношений и существенному ослаблению экономического давления, что нередко ставится в вину Китаю американцами и японцами. Демонстративно дружественный характер двусторонних отношений КНР и КНДР контрастирует с подчеркнуто нейтральным диалогом между Китаем и РК.

Президенту РК Мун Чжэ Ину удалось вывести двусторонний диалог из кризиса, но доверие между Пекином и Сеулом в полной мере восстановлено не было. На территории Юга остался THAAD, где не так давно прошли учения с участием американцев, и Китай это серьезно беспокоит. Конечно, РК пытается выдержать нейтралитет, воздерживаясь, скажем, от слишком активного участия и в инициативе Индо-тихоокеанского региона, и в проектах в рамках стратегии Пояса и Пути. Однако существуют опасения, что Южная Корея в конце концов может предпочесть Вашингтон Пекину".