Песков: "Вопросов на "Прямой линии" мало из-за жары"

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило около миллиона обращений. Напомним, год назад россияне гораздо активнее задавали вопросы - их было 2,7 млн, а рекорд поставил 2015 год - 3,25 млн. Относительно невысокие показатели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал не с падением интереса к тому, что скажет глава государства в ответ на жалобы граждан, а с жарой.

RIA_Kremlinpool цитирует Пескова: Когда стоит жара, люди меньше смотрят телевизор, меньше хотят проводить времени дома, сидя в компьютере".

Отметим, что жара не балует в этом году Урал, Поволжье и западную Сибирь, возможно с этим связан всплеск обращений к президенту.

Жители Асбеста попросили президента РФ переселить местных чиновников в свое аварийное жилье.

Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем.

В Челябинске коллектив обувной фабрики "Юничел" записал видеообращение к президенту, в котором просит обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке.