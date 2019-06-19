Telegram запускает функцию геочата

У мессенджера Telegram появится новая функция – геочат. В таких чатах смогут общаться пользователи, находящиеся в одной или близлежащих локациях и имеющих схожие интересы, говорится в сообщении компании. Свой геочат можно будет создать с помощью указания тематики, своего местоположения и радиуса, в котором есть желание задействовать пользователя – от 100 метров до шести километров.

История переписки в геочате будет доступна любому его участнику в полном объеме, даже до того момента, как он присоединился к общению. Также пользователи смогут "чекиниться" специальными метками, указывающими, что участник находится в месте, привязанном к чату.

Количество участников в чате ограничено не будет.

Новая функция появится после обновления приложения на Android, iOS и десктопных платформах.