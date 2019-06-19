16 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Ангела Меркель, Владимир Зеленский, приступ (2019) | Фото:РИА &quot;Новости&quot;

Зеленского упрекнули в бездействии, когда рядом с ним колотило Меркель

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко пристыдил украинского президента Владимира Зеленского за то, что он спокойно стоял, когда рядом с ним колотило канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом он сказал на канале "112 Украина".
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Как сообщало Накануне.RU, во время визита Зеленского в Берлин у Меркель прямо на красной дорожке затряслись руки, затем задергалась голова и все тело. Зеленский все видел, но спокойно стоял рядом.

Ляшко заявил, что "когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь".

"Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, - не по-мужски", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что сторонники Зеленского будут оправдывать его безразличие тем, что протокол не предусматривает предоставления помощи.

Зеленский же сказал, что он ничего не предпринимал, так Меркель "была в безопасности".

Психологи по-разному оценивают бездействие Зеленского. Так, психолог Сергей Маркелов отмечает, что Зеленский "совершенно не готов к таким непротокольным моментам", а "количество таких событий, где он неадекватен, будет, безусловно, нарастать", пишет "Взгляд". Маркелов подчеркивает, что у нового украинского президента нет политического чутья и способности дать быстрый ответ в неожиданных обстоятельствах, в которых он будет просто "зависать". В то же время психолог Алексей Рощин считает его бездействие оправданным, так как "непонятно, что нужно было делать, а когда непонятно, лучше не делать ничего".

А вот российская телеведущая Ольга Скабеева указала, что нужно было делать Зеленскому.

"Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", - написала Скабеева в Instagram.

Меркель объяснила произошедшее обезвоживанием. А Ляшко, напомним, с момента инаугурации Зеленского стал его яростным критиком, и будто бы не без спонсорства Петра Порошенко.

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Зеленского упрекнули в бездействии, когда рядом с ним колотило Меркель

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Олег Ляшко



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