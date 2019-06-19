"Аэрофлот" хочет привлечь звезд для улучшения своего имиджа

Авиакомпания "Аэрофлот" разместила на сайте госзакупок два лота по созданию видеороликов.

Один из них – на 30 млн руб. – касается безопасности. "Создание видеофильма-инструкции по аварийно-спасательным средствам ВС ПАО "Аэрофлот" должно быть завершено, согласно техническому заданию, не позднее 22 октября 2019 года. Ролик должен быть озвучен на русском или английском языке, в нем будут озвучены стандартные инструкции по пользованию самолетом и действиям в ЧС.

Второй лот – на 17 млн руб. – интереснее. Это создание 12 имиджевых роликов с участием "знаменитых российских современников". При этом гонорар для знаменитостей не входит в означенную сумму контракта – "Аэрофлот" заплатит им сам. "Каждый из 12 видеороликов будет демонстрироваться на борту ВС через систему развлечений в начале рейса. Видеоролики будут демонстрироваться поочередно (каждый в течение одного месяца)", - говорится в техническом задании. Конкретных имен в ТЗ не значится: это должны быть "спортсмены, телеведущие, актеры, эстрадные "звезды". Первый ролик требуется создать к сентябрю, последний – к декабрю этого года.