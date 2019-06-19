В Курганской области начальница сельской почты украла у ветерана пенсию

В одном из сел Шадринского района начальница почтового отделения украла у ветерана труда пенсию.

Инцидент произошел в начале прошлого года, сейчас женщина уже не работает на почте.

Злоумышленница похитила 5 тыс. руб., которые должна была выплатить ветерану труда в качестве ежемесячной денежной и жилищно-коммунальной выплаты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Уголовное дело передано в Шадринский районный суд, женщине грозит до 6 лет тюрьмы.