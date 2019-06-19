16 Октября 2020
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8 марта, дом, аварийный (2019) | Фото:YouTube

Обращением жителей Асбеста к Путину по аварийному состоянию домов занялся СК

Жители Асбеста попросили президента РФ переселить местных чиновников в свое аварийное жилье.

Еще в 2010 году дома №4 и 4А на улице 8 Марта в Асбесте были признаны аварийными, однако вот уже 9 лет жильцов никто расселять не торопится.

Люди направили видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о ветхом состоянии строений. Люди просто боятся, что в один прекрасный момент их дома рухнут, похоронив под собой всех жильцов.

"Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы помогли нам в нашей беде. Наши дома 30-х годов постройки. Дома валятся, они деревянные, брусовые, без фундамента. Все сгнило, крыши текут, мы проживаем с маленькими детьми, мы просто боимся за их жизни. У нас стены расходятся на 40 сантиметров, мы боимся, что их придавит этими балками когда-нибудь. В квартирах стоят подпорки уже лет восемь под потолок", - рассказывают люди.

После видеообращения следственный комитет организовал проверку.

"Сроки расселения людей постоянно переносятся. При этом в домах, где проживают в том числе пожилые люди и дети, протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, отсутствует надлежащее водоснабжение. Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

В администрации Асбеста оперативно не смогли прокомментировать ситуацию, секретарь приемной главы города отметила, что все руководство находится на совещании.

Напомним, 20 июня пройдет традиционная Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Обращением жителей Асбеста к Путину по аварийному состоянию домов занялся СК

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Теги: Асбест, 8 марта, дома, аварийные, СК, Владимир Путин, обращение



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2019 13:31 Мск Власти Асбеста пообещали переселить жителей аварийного дома, обратившихся к Путину, до декабря этого года

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