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Политика Тюменская область
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Минстроя проведёт в Тюмени заседание совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев проведёт в Тюмени 39-е заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. В повестку вошли, в частности, вопросы межгосударственного сотрудничества в области технического регулирования применения технологии информационного моделирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

На совещании обсудят ключевые элементы цифровой трансформации строительной отрасли и концепцию единой системы классификации и кодирования в строительстве государств – участников СНГ, развитие в стране института госэкспертизы проектной документации и другие вопросы.

Участие в заседании примут, в частности, нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Анна Харламенко, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

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Глава Минстроя проведёт в Тюмени заседание совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор,



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 15:58 Мск Глава Минстроя провёл в Тюмени заседание совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ

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