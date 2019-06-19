Глава Минстроя проведёт в Тюмени заседание совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев проведёт в Тюмени 39-е заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. В повестку вошли, в частности, вопросы межгосударственного сотрудничества в области технического регулирования применения технологии информационного моделирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

На совещании обсудят ключевые элементы цифровой трансформации строительной отрасли и концепцию единой системы классификации и кодирования в строительстве государств – участников СНГ, развитие в стране института госэкспертизы проектной документации и другие вопросы.

Участие в заседании примут, в частности, нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Анна Харламенко, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана