Двоих полицейских наказали за "слив" в Сеть видео катастрофы SSJ в "Шереметьево"

К утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевский, опубликовав в Facebook фотографию ответа МВД на его запрос.

В документ говорится, что сотрудники линейного управления МВД в аэропорту управления на транспорте по Центральному федеральному округу сделали видеозапись. Далее один из них переслал ее друзьям через WhatsApp.

Одного из полицейских уволили, второму объявили выговор. Отмечается, что их поступок не соответствовал требованиям "к профессиональному поведению полиции и нравственно-этическим основам служебной деятельности".

Как сообщало Накануне.RU, катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

Напомним, ранее МАК опубликовал 100-страничный предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.