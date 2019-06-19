16 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Киркоров опубликовал видео касания ВПП и ухода на второй круг самолета в Домодедово

Филипп Киркоров предоставил доказательства того, что посадка самолета авиакомпании S7 в Домодедово накануне была довольно жесткой, при этом самолет уходил на второй круг. Ранее представители аэропорта отрицали наличие нештатной ситуации при посадке рейса из болгарской Варны.
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Напомним, российский поп-король с командой и детьми возвращался с гастролей. Все было хорошо, пока не началась посадка. " "Коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение", - цитируют российские СМИ Киркорова. Певец не стал жаловаться, а наоборот, выразил благодарность пилотам, сумевшим в итоге благополучно посадить самолет. Кстати, известно, что у Киркорова имеется аэрофобия.

После того, как в аэропорту стали отрицать факт нештатной ситуации (кстати, в авиакомпании факт подтвердили), Филипп опубликовал в Instagram собственно момент неудачной посадки и уход на второй круг, снятые его коллегой. "Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше!", - написал артист.

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Киркоров опубликовал видео касания ВПП и ухода на второй круг самолета в Домодедово

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Теги: филипп киркоров, жесткая посадка, домодедово, уход на второй круг



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