16 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
поджег (2016) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье дети подожгли матрас и пострадали сами – получили ожоги 20-30% тела

В Прикамье двое детей попали в больницу после того, как подожгли матрас, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

18 июня в больницу поступили четырёхлетний мальчик с ожогами 30% и трёхлетняя девочка с ожогам 20% тела соответственно. Дети играли в сарае на территории частного домовладения. Мать время от времени проверяла детей и вскоре заметила идущий из сарая дым – там тлел старый матрас.

Плотный дым уже разошёлся по постройке, поэтому детей, забившихся в угол, мать обнаружила не сразу. Ей помогли соседи, которые вытащили детей и отвезли их на машине в больницу. По предварительным данным, пострадавшие играли со спичками, которые могли найти в доме. Тлеющий матрас потушили самостоятельно. Проводится проверка.

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В Прикамье дети подожгли матрас и пострадали сами – получили ожоги 20-30% тела

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Теги: дети, матрас, спички, больница



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