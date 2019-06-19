16 Октября 2020
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Футбольный клуб Амкар эмблема (2018) | Фото: fc-amkar.org

Минспорта Прикамья оспорило отказ суда от взыскания с "Амкара" 543 млн рублей

Министерство спорта Пермского края подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда по иску к футбольному клуба "Амкар". Ведомство требовало выплатить 543,4 млн руб., выделенных клубу в качестве субсидий, но суд отказал в иске, передает корреспондент Накануне.RU.

В апелляции минспорта вновь потребовало вернуть субсидии, полученные в 2017 г., в бюджет. Суд отметил, что требования о возврате денег у министерства возникли после того, как "Амкар" лишился лицензии РФС и принял решение о ликвидации. "При таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований следует отказать", - говорилось в решении.

Клуб, напомним, инициировал процедуру банкротства из-за невозможности расплатиться с кредиторами.

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Минспорта Прикамья оспорило отказ суда от взыскания с "Амкара" 543 млн рублей

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Теги: Министерство спорта Пермского края, Амкар,



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