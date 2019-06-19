В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Минобороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант". Необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года, пишут "Известия".

Согласно нововведению, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

В Минобороны уверены, что это устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов, которые сейчас получают звание "старшего лейтенанта" через три года, хотя выпускники военных училищ – через два.

Существенной разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом в материальном плане нет, отмечает издание, однако офицеры считают второе звание более почетным.

В прошлом году министерство обороны РФ представило реформу военных кафедр, изменения вводятся для того, чтобы оптимизировать военную подготовку. Это, по оценкам экспертов, может значительно сократить количество офицеров запаса.

При этом актуальность реформы обосновывается, наоборот, не сокращением, а необходимостью расширения объемов военных программ для будущих офицеров запаса.