В Челябинске утверждена дата выборов в районные советы депутатов

В Челябинске утверждена дата выборов в районные советы депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Выборы пройдут 8 сентября.

Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.

В сентябре горожанам предстоит избрать 170 депутатов районных советов, которые затем сформируют Челябинскую гордуму, делегируя в ее состав по семь своих представителей.