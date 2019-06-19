В Челябинске утверждена дата выборов в районные советы депутатов
В Челябинске утверждена дата выборов в районные советы депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.
Выборы пройдут 8 сентября.
Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.
В сентябре горожанам предстоит избрать 170 депутатов районных советов, которые затем сформируют Челябинскую гордуму, делегируя в ее состав по семь своих представителей.