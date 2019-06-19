16 Октября 2020
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террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

В ХМАО и ещё шести регионах прошли обыски по делу о 8 млн для запрещённого ИГ

В рамках расследования уголовного дела о финансировании "работы" запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", сотрудники ФСБ, СК и МВД провели обыски в нескольких регионах страны. Коснулись они и Урала – мероприятия прошли в ХМАО, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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В 2014-17 гг. приспешники ИГ из России, находясь в Сирии, наладили финансовую подпитку террористов. В этом им помогли жители Дагестана, собиравшие в различных регионах России деньги и перебрасывавшие их в Сирию на территорию, подконтрольную боевикам. Собрано не менее 8 млн руб. от более, чем 200 "жертвователей" из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Среди прочих "вложились" и те, кто уже проходят по "уголовкам" о преступлениях террористического толка.

Сотрудники СК при поддержке коллег из ФСБ и МВД провели обыски в Москве, столичном регионе, Югре, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане обыски по местам жительства подозреваемых и людей, связанных с финансированием терроризма.

В рамках следственных действий в Москве и области по подозрению в содействии терроризму задержаны двое. Вскоре их могут арестовать. Устанавливается, за что именно в рамках преступлений отвечал каждый из них. Кроме того, проверяется причастность к аналогичному преступлению еще одного человека.

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В ХМАО и ещё шести регионах прошли обыски по делу о 8 млн для запрещённого ИГ

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Теги: финансирование терроризма, пожертвования, уголовное дело, обыск, ФСБ, СК, МВД



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