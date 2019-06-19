16 Октября 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Рейс "Аэрофлота" Нижневартовск – Москва задержан на 12 часов из-за замены самолёта

В Нижневартовске задерживается вылет самолёта "Аэрофлота", который должен был ещё затемно увезти пассажиров в Москву, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Рейс SU-1647 в столичный "Шереметьево" должен был начаться ещё в 5.25, однако из-за замены борта он отложен до 18.10, сообщается на сайте аэрогавани столицы Самотлора. Тип воздушного судна не указан.

Напомним, на этой неделе аналогичная история произошла в аэропорту Нижневартовска с самолётом "Уральских авиалиний", который должен был увезти пассажиров в Уфу. Из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа вылет состоялся на девять часов позже.

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Рейс "Аэрофлота" Нижневартовск – Москва задержан на 12 часов из-за замены самолёта

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Теги: аэропорт Нижневартовска, самолёт, Аэрофлот



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