Сочинский дельфинарий оштрафовали на 37 млн рублей за отлов косаток - узников "китовой тюрьмы"

В Приморье суд назначил штраф третьей компании - отловщику косаток, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя.

За нарушение правил рыболовства при вылове морских животных Сочинский дельфинарий должен заплатить 37,6 млн рублей, передает Regnum.

Ранее компания "Белый кит", также принимавшая участие в отлове косаток, была оштрафована на 28 млн рублей, а компания "Океанариум ДВ" была оштрафована на 56,4 млн рублей.

Дело против еще одной компании, ООО "Афалина", будет рассмотрено в суде 24 июня. Ранее владелец именно этой компании Алексей Решетов заявлял, что он не намерен отпускать выловленных косаток, так как они являются его собственностью.

Напомним, об освобождении морских млекопитающих президент Владимир Путин распорядился уже несколько месяцев назад. Однако вопрос до сих остается нерешенным: неясно, когда будут выпускать животных и в каком именно месте.

Сообщалось, что океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ вопрос о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Эксперт отметил, что он готов лично принять участие в подготовке к выпуску млекопитающих.