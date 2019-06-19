Четверо мужчин на Среднем Урале попали под суд за похищение и убийство человека

В Кировграде четверых мужчин приговорили к разным срокам - от 8,5 до 15 лет колонии строгого режима - за вымогательство, похищение и убийство человека.

В мае прошлого года злоумышленники ворвались в квартиру жителя города и, избивая, стали требовать 14 тыс. руб., которые пострадавший якобы был должен одному из нападавших, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

После этого они отвезли свою жертву в лес, где продолжили избивать, после чего один из нападавших убил мужчину.