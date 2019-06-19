Медведчук: Обмен пленными блокировал Порошенко

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Украиной блокировал экс-президент Петр Порошенко. Об этом Медведчук рассказал Русской службе ВВС.

По его словам, последний обмен состоялся в декабре 2017 года, потому что ДНР и ЛНР согласились на условия Украины: сначала так, а в январе-февраля 2018 года будет произведен обмен "всех на всех". И Порошенко пообещал, что будет второй этап, но обманул.

"Он начал вести себя как торгаш. Он предлагал провести обмены по схеме "10 на 25", "15 на 35". Почему он играл на этом? Потому что у него риторика была такая - он возвел в ранг государственной политики пещерную русофобию и антироссийскую истерию", - сказал Медведчук.

Также Порошенко было важно показать первым обменом, что он готов, но виноваты Донбасс и Россия. Медведчук отметил, что украинские боевики тоже "не одуванчики собирали, а участвовали в боевых действиях, и в результате этих действий были тяжкие последствия", но Порошенко делал вид, что он не может отпустить ополченцев из-за их "преступлений".

В пресс-службе Порошенко уже отреагировали на слова Медведчука. Отреагировали ожидаемо.

"Виновной в срыве обмена является "страна-агрессор" Россия. Именно она не выполняет Минские договоренности", - заявила пресс-служба олигарха.

Новый украинский президент Владимир Зеленский называет своей первоочередной задачей освобождение пленных. И сначала Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу при Зеленском. Однако потом передумал и заявил, что все же будет при необходимости участвовать в решении вопросов по освобождению.