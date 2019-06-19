16 Октября 2020
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Матильда Шнурова Ольга Бузова (2017) | Фото:instagram.com/mshnurova|instagram.com/buzova86

Заведение бывшей жены Шнурова попало в рейтинг лучших ресторанов мира

Питерский ресторан "Кококо" Матильды Шнуровой, хозяйкой которого она осталась после развода, попал в престижный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants. Название премии, впрочем, обманчиво: топ расширен до 120 позиций, и "Кококо" занял в нем 104-ю строчку. Всего в список попали три российских заведения: московский ресторан авторской кухни Selfie (65-е место), питерские "Кококо" и Harvest (92-е место).

"Кококо" позиционирует себя как ресторан русской кухни. Открыт был в 2012 году, спустя два года после начала совместной жизни Елены Мозговой (настоящее имя Матильды) и фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

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Заведение бывшей жены Шнурова попало в рейтинг лучших ресторанов мира

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Теги: кококо, ресторан, рейтинг, сергей шнуров



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